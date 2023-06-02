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02:43, 2 июня 2023Мир

Эрдоган задолжал более 230 тысяч долларов своему брату

Resmi Gazete: Эрдоган указал в декларации долги на 230 тысяч долларов и банковские счета
Тайип Эрдоган

Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более пяти миллионов лир (более 230 тысяч долларов). Об этом сказано в декларации, которая опубликована в официальном вестнике Resmi Gazete.

Как указывается, политик задолжал деньги Мустафе Эрдогану. В самой декларации не прописано, о ком именно идет речь. Однако издание Diken пишет, что это брат турецкого президента.

Из декларации также следует, что политик пополам с женой владеет квартирой в районе Ускюдар стоимостью в 7,7 миллиона лир (примерно 380 тысяч долларов). Кроме того, речь идет о земельном участке площадью 0,2 гектара в провинции Ризе на Черном море.

Личного авто у Тайипа Эрдогана нет. Счета политика в трех банках страны открыты только в лирах. На них хранится более 1,8 миллиона лир (более 86 тысяч долларов).

28 мая Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

Ранее стало известно, что инаугурация главы Турции с участием иностранных лидеров состоится в субботу, 3 июня. А в пятницу состоится присяга депутатов нового созыва парламента.

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    Марина Совина
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