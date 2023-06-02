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01:31, 2 июня 2023Россия

В российском регионе исчезла семейная пара с лабрадором

В Краснодарском крае при загадочных обстоятельствах исчезли супруги вместе с лабрадором

Фото: lizaalert.org

В Краснодарском крае четвертый день ищут семейную пару, которая уехала на автомобиле вместе с собакой и не вернулась. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительно, в воскресенье, 28 мая, 36-летняя Мария и 35-летний Артем Полковниченко уехали на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета вместе с палевым лабрадором. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Последний раз супругов видели на территории Щербиновского района российского региона.

Рост Марии составляет 158 см. У нее среднее телосложение, рыжие волосы и голубые глаза. Рост Артема — 170 см. Он худощавого телосложения с темными волосами и серо-синими глазами. Исчезнувшую при загадочных обстоятельствах семейную пару ищут полицейские и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Москве заметили пропавшего в Альпах в 2018 году главу германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI Карла-Эривана Хауба. Источник в ФСБ показал кадры, на которых, как полагается, запечатлен Хауб. Съемка была произведена в Москве в феврале 2021 года.

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    Марина Совина
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