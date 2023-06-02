Белорусская школьница обвинила своего дедушку в многолетнем насилии

В белорусском Гродно школьница сообщила репетитору, что ее 10 лет насиловал дедушка

Белорусская школьница призналась репетитору, что ее много лет насилует дедушка. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Александра Суходольского.

По информации следствия, репетитор на занятии по биологии рассказывала школьнице о психологических травмах. Учительница заметила, что девочка изменилась в лице, поэтому спросила, нужна ли ей помощь. Школьница рассказала, что в течение 10 лет в ее отношении совершается сексуальное насилие. Репетитор попросила девочку сообщить об этом родителям, а также посоветовала ее матери поговорить с дочерью.

Узнав о произошедшем, родители обратились в полицию. Школьница обвинила своего 66-летнего дедушку в том, что он на протяжении 10 лет совершал в ее отношении действия сексуального характера. Сначала она думала, что это игра, однако в подростковом возрасте начала осознавать, что происходит. Она боялась рассказывать об этом, так как ей было стыдно и неприятно. Также она думала, что ей не поверят.

По словам матери школьницы, она не замечала странностей в отношениях между дедушкой и внучкой, а дочь никогда на него не жаловалась. 66-летний мужчина отрицает свою вину. В отношении подозреваемого будут проведены экспертизы.

Ранее в Москве задержали 19-летнего уроженца Таджикистана, пытавшегося изнасиловать маленькую девочку. По данным следствия, 28 мая иностранец заметил потерпевшую на улице и пошел за ней в подъезд дома. Там он напал на ребенка и хотел надругаться. Однако девочка стала кричать и сопротивляться. Жители дома выбежали и схватили юношу, и также вызвали полицию.