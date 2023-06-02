Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

Белгородские власти области сообщили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино

Власти Белгородской области сообщили о введении запрета на передвижение транспорта на участках дорог Шебекинского округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Ограничение на передвижение транспортных средств будет действовать до 30 июня.

Под действие запрета попадают участки дорог Белгород — Шебекино — Волоконовка, Шебекино — Короча, Шебекино — Неклюдово — Алексеевка и Маслова Пристань — Батрацкая Дача.

