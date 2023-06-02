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16:39, 2 июня 2023Россия

В Белгородской области оценили ущерб предприятиям в Шебекино после обстрелов

Гладков: на восстановление предприятий в Шебекино требуется 13 миллиардов рублей

Фото: Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel / AP

На восстановление расположенных в городе Шебекино предприятий требуется 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его цитирует ТАСС.

По данным главы региона, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины повреждения получили десять предприятий.

Ранее Гладков сообщил, что за 1 июня украинские войска выпустили по Шебекинскому городскому округу более 850 снарядов. Он назвал интенсивность обстрелов беспрецедентной.

2 июня глава Белгородской области сообщил, что в пунктах размещения на территории Белгородской области находятся более 2,5 тысячи человек.

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    Алан Босиков
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