Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 2 июня 2023Россия

Губернатор рассказал о находящихся в ПВР жителях Шебекино

Белгородский губернатор Гладков заявил, что более 2,5 тысячи человек находятся в ПВР

Кадр: Павел Колядин / ТАСС

Более 2, 5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания», — написал губернатор.

Он добавил, что часть жителей Белгородской области перевезут в Яковлевский округ, место их размещения уже определено по итогам беседы с главой округа.

Жителей приграничных районов Белгородской области начали размещать в ПВР в отдалении от границы после массированных обстрелов. Так, 1 июня из Шебекинского городского округа вывезли местных жителей, так как территория подвергалась постоянным атакам со стороны Украины. В этот день в Белгородскую область пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков, она была отражена.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Власти подтвердили атаки дронов на объекты ТЭК под Смоленском
    В НАТО призвали нарастить запасы и производство боеприпасов
    Россиянин инсценировал поджог своей иномарки ради выплаты в 8,3 миллиона рублей
    Бывший депутат сел на 16 лет за организацию убийства российского журналиста
    Названа доля рискующих заболеть из-за неправильного питания россиян
    Московские врачи спасли родившегося с весом в шесть раз ниже среднего младенца
    Убегающий через балконы голый мужчина и его избиение попало на видео
    Российская блогерша рассказала о жизни уехавших в США тиктокеров
    Губернатор рассказал о находящихся в ПВР жителях Шебекино
    В России назвали альтернативы доллару и евро в расчетах с другими странами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.