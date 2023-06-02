Губернатор рассказал о находящихся в ПВР жителях Шебекино

Белгородский губернатор Гладков заявил, что более 2,5 тысячи человек находятся в ПВР

Более 2, 5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания», — написал губернатор.

Он добавил, что часть жителей Белгородской области перевезут в Яковлевский округ, место их размещения уже определено по итогам беседы с главой округа.

Жителей приграничных районов Белгородской области начали размещать в ПВР в отдалении от границы после массированных обстрелов. Так, 1 июня из Шебекинского городского округа вывезли местных жителей, так как территория подвергалась постоянным атакам со стороны Украины. В этот день в Белгородскую область пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков, она была отражена.