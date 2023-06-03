В Госдуме предложили передавать подержанные машины на спецоперацию

Депутат Госдумы Кузнецов призвал бесплатно передавать подержанные машины на спецоперацию

Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что следует бесплатно передавать подержанную военную технику на спецоперацию России на Украине. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Кузнецов рассказал, что попросил премьер-министра страны Михаила Мишустина запретить Росрезерву продавать бизнесменам старую военную технику. Он призвал остановить эти операции и предложил бесплатно передавать подержанные машины на спецоперацию.

Депутат добавил, что периодически сборы на подобную технику проводят матери и жены мужчин, призванных в армию.

«Что происходит у нас — матери и жены мобилизованных на трудовые копейки собирают уазики, "буханки", какие-то старые "Нивы" и отправляют их мужьям на фронт. В это время Росрезерв продает старые уазики близкому кругу бизнесменов. <...> Это неправильно», — заключил он.

Ранее Кузнецов вместе с депутатом Олегом Ниловым предложили собирать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных. «Это справедливый и эффективный механизм, который даст возможность каждому "сверхбогатому россиянину" помочь своему народу и избежать возможных санкций со стороны Европы и США», — подчеркнул Кузнецов.