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00:57, 3 июня 2023Россия

В Госдуме предложили передавать подержанные машины на спецоперацию

Депутат Госдумы Кузнецов призвал бесплатно передавать подержанные машины на спецоперацию
Дмитрий Кузнецов

Дмитрий Кузнецов. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что следует бесплатно передавать подержанную военную технику на спецоперацию России на Украине. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Кузнецов рассказал, что попросил премьер-министра страны Михаила Мишустина запретить Росрезерву продавать бизнесменам старую военную технику. Он призвал остановить эти операции и предложил бесплатно передавать подержанные машины на спецоперацию.

Депутат добавил, что периодически сборы на подобную технику проводят матери и жены мужчин, призванных в армию.

«Что происходит у нас — матери и жены мобилизованных на трудовые копейки собирают уазики, "буханки", какие-то старые "Нивы" и отправляют их мужьям на фронт. В это время Росрезерв продает старые уазики близкому кругу бизнесменов. <...> Это неправильно», — заключил он.

Ранее Кузнецов вместе с депутатом Олегом Ниловым предложили собирать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных. «Это справедливый и эффективный механизм, который даст возможность каждому "сверхбогатому россиянину" помочь своему народу и избежать возможных санкций со стороны Европы и США», — подчеркнул Кузнецов.

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    Марина Совина
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