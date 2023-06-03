В России рассказали о незаконно реэкспортируемом на Украину оружии

ФСВТС России выразила обеспокоенность попаданием оружия для Украины на черные рынки

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выразили обеспокоенность реэкспортом рядом стран российского оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что незаконно поставляемое под предлогом помощи киевскому режиму западное вооружение и реэкспортируемое оружие российского и советского производства все чаще оказывается на черных рынках. В связи с этим в ФСВТС встревожены, что «подобная бесконтрольность спровоцирует распространение международного терроризма и экстремизма».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его мнению, подобное заявление было сделано с целью получить от Запада новые поставки вооружения.