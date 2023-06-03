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19:44, 3 июня 2023Россия

В России рассказали о незаконно реэкспортируемом на Украину оружии

ФСВТС России выразила обеспокоенность попаданием оружия для Украины на черные рынки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выразили обеспокоенность реэкспортом рядом стран российского оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что незаконно поставляемое под предлогом помощи киевскому режиму западное вооружение и реэкспортируемое оружие российского и советского производства все чаще оказывается на черных рынках. В связи с этим в ФСВТС встревожены, что «подобная бесконтрольность спровоцирует распространение международного терроризма и экстремизма».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его мнению, подобное заявление было сделано с целью получить от Запада новые поставки вооружения.

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    Алиса Дмитриева
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