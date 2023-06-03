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14:47, 3 июня 2023Мир

Бывший глава ЦРУ оценил вероятность захвата Украиной Крыма

Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что ВСУ не смогут захватить Крым в ходе контрнаступления

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся захватить Крым в рамках контрнаступления. Вероятность захвата полуострова оценил в интервью «Би-би-си» бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает Ura.ru.

«В этом контрнаступлении [не смогут захватить Крым]. Нет», — подчеркнул Петреус. В то же время он допустил, что украинская сторона попытается изолировать Крым, лишив его возможности пополнять припасы.

Таким образом экс-директор ЦРУ прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году.

Ранее в июне глава британского военного ведомства предположил, что существует реальная возможность возвращения Крыма Украине в текущем году, когда у российских сил закончится необходимая техника.

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    Варвара Кошечкина
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