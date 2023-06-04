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03:34, 4 июня 2023Мир

США и Канада провели редкую миссию в Тайваньском проливе

Эсминец США Chung-Hoon и фрегат Канады HMCS Montreal прошли через Тайваньский пролив

Фото: U.S. Navy / Reuters

Военно-морские силы США и Канады провели редкую совместную миссию в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что эсминец с управляемыми ракетами Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal совершили обычный переход через пролив «через воды, где в открытом море действует свобода навигации и полета в соответствии с международным правом». Миссия была выполнена на фоне обострения напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.

Как отмечает агентство, американские военные корабли проходят через данный пролив примерно раз в месяц. Однако подобные совместные миссии с кораблями союзников проводятся редко. Данная миссия США и Канады демонстрирует приверженность Вашингтона и его союзников «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», заявило командование 7-го флота ВМС США.

Ранее глава дипломатии европейского союза Жозеп Боррель заявил, что военно-морские силы европейских стран должны патрулировать Тайваньский пролив. По его словам, подобная акция необходима в связи с обострением отношений между Китаем и Тайванем, а патрулирование могло бы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в регионе.

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    Марина Совина
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