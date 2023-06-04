В США предсказали судьбу прошедших учения НАТО украинских бойцов

Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат прошедших учения НАТО бойцов ВСУ

Российские военные уничтожат прошедших учения НАТО бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут задействованы в контрнаступлении. Такую судьбу украинским военным предсказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

«Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется», — заявил экс-разведчик.

По его мнению, украинские военные не могут пройти полную подготовку на базе Североатлантического альянса, поскольку у них недостаточно времени до контрнаступления. Как отметил Риттер, вероятнее всего, именно этими солдатами командование ВСУ попытается «заполнить дыру» после серьезных потерь украинской армии в ходе боев в Артемовске, однако для проведения успешного контрнаступления их все равно не хватит.

Ранее в июне Риттер заявил, что российские военные отслеживают все передвижения ВСУ при помощи спутников радиолокационного наблюдения, которые позволяют определять местоположение с точностью до одного метра.