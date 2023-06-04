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15:54, 4 июня 2023Моя страна

В Тульской области появится новый нацпарк

Нацпарк «Тульские засеки» создадут в Тульской области

Фото: Sergey Konstantinov / Unsplash

В Тульской области появится новый национальный парк — «Тульские засеки». Распоряжение о его создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Как отмечается, заповедник будет создан на территории Щекинского района, Тулы и города Ефремов, а его площадь составит около 6 тысяч гектаров.

«Создание парка позволит сохранить природно-исторический комплекс "Тульские засеки" — один из немногих уцелевших фрагментов широколиственных лесов Северного полушария. Здесь обитают редкие виды флоры и фауны, многие из которых занесены в Красные книги России и Тульской области», — уточнили в пресс-службе российского правительства.

Там отметили, что на территории будущего нацпарка и рядом с ним также сохранилось свыше 50 археологических памятников и геологических объектов, которые в дальнейшем могут включить в турмаршруты.

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