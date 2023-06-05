Купленный по ошибке лотерейный билет принес мужчине состояние

UPI: в США мужчина купил лотерейный билет по ошибке и выиграл 50 тысяч долларов

Мужчина из США купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

40-летний житель штата Мэриленд рассказал, что планировал приобрести только один билет стоимостью 20 долларов (1,6 тысячи рублей), но случайно купил два. Вскоре он узнал, что купленный по ошибке билет оказался выигрышным и принес ему состояние. Американец выиграл 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей).

Победитель заявил, что планирует потратить денежный приз на погашение долгов.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда сорвал куш в лотерею и заявил, что выиграл благодаря помощи богов. В своих молитвах он попросил богов дать ему благополучие и удачу.