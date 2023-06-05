Любительница уборки нашла необычный способ избавить стиральную машину от запаха

Блогерша @brunchwithbabs предложила чистить стиральные машины лимоном и зубной пастой

Любительница уборки, блогерша по имени Бэбс, публикующая в одной из популярных социальных сетей ролики под псевдонимом @brunchwithbabs, нашла необычный способ избавить стиральную машину от неприятного запаха. На ее новый ролик обратило внимание издание The Sun.

Она предложила чистить эту технику с помощью лимона и зубной пасты. «Когда-нибудь забывали вытащить постиранное белье, оставляли его мокрым в стиралке за ночь, и на следующий день машинка пахла?» — спросила она подписчиков. После этого блогерша продемонстрировала, как кладет в барабан машинки разрезанный лимон без семян и выдавливает туда зубную пасту.

По словам Бэбс, на один барабан хватает примерно столовой ложки пасты. «Просто положите две половинки лимона в стиральную машину и включите горячий цикл. И все», — заверила она. По ее словам, домашнее средство работает так же эффективно, как дорогие отдушки для стиральных машин.

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