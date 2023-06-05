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12:34, 5 июня 2023Силовые структуры

Пятерых россиян задержали за помощь телефонным мошенникам с Украины

МВД России задержало в Московском регионе 5 пособников телефонных мошенников с Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали пятерых жителей Московского региона, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, оперативники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД установили, что россияне обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров. Они действовали по заданию украинских работодателей.

По данным МВД, подозреваемые приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, благодаря чему злоумышленники меняли телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский, обеспечивая ему анонимность. Мошенники представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждали граждан переводить им деньги якобы на безопасный счет.

В четырех квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске проведены обыски и изъято оборудование для удаленного использования абонентских номеров, более десяти тысяч SIM-карт, GSM-шлюзы, модемы, компьютерная техника.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве.

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    Любовь Ширижик
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