Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 6 июня 2023Бывший СССР

Влияние разрушения Каховской ГЭС на контрнаступление Украины оценили

Военный эксперт Кнутов назвал разрушение Каховской ГЭС частью контрнаступления Украины

Фото: РИА Новости

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) был частью контрнаступления Украины, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил, как разрушение энергетического объекта повлияет на военную кампанию Киева, и перечислил последствия для российской обороны.

Это входит в планы контрнаступления, потому что фактически смыта линия обороны, которая проходила по левому берегу Днепра

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«Уровень воды поднялся почти на 12 метров, затопило левый берег, который относится к Российской Федерации. Правый берег выше, там затоплений почти нет. В том, что удар нанесла Украина, сомнений нет, зачем России бить по своим шлюзам? С военной точки зрения эта вода затопила наши минные поля и укрепления, находившиеся вдоль берега. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас появляется возможность провести десантную операцию по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и высадки десанта на правом берегу Днепра. Но это все возможно, если у нас в глубине нет второй линии обороны. Если она есть, у нас есть возможность отбить атаку», — объяснил он.

Материалы по теме:
Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
Сегодня
Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
Сегодня

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара была разрушена Каховская ГЭС. Город и близлежащие к нему населенные пункты затопило. Власти начали эвакуацию местных жителей. Российская и украинская сторона обвинили друг друга в атаке.

Ночью 5 июня Министерство обороны России сообщило, что Украина начала масштабное контрнаступление. В ведомстве заявили, что российские военные смогли его сорвать.

Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Киев перешел к наступательным действиям на некоторых направлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС
    Россиянам перечислили исключающие вождение машины лекарства
    Зеленский заявил о планах подать иск в МУС против России из-за Каховской ГЭС
    Пластический хирург показал ягодицы бывшей жены Мамаева до операции
    Мальчика с тремя яичками прооперировали в Подмосковье
    Тренер назвал вредные спортивные привычки
    Туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море
    На Украине спрогнозировали проблемы с водой из-за прорыва на Каховской ГЭС
    Россиянина и гражданина Китая осудят за контрабанду янтаря в КНР
    Влияние разрушения Каховской ГЭС на контрнаступление Украины оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.