Влияние разрушения Каховской ГЭС на контрнаступление Украины оценили

Военный эксперт Кнутов назвал разрушение Каховской ГЭС частью контрнаступления Украины

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) был частью контрнаступления Украины, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил, как разрушение энергетического объекта повлияет на военную кампанию Киева, и перечислил последствия для российской обороны.

Это входит в планы контрнаступления, потому что фактически смыта линия обороны, которая проходила по левому берегу Днепра Юрий Кнутов военный эксперт

«Уровень воды поднялся почти на 12 метров, затопило левый берег, который относится к Российской Федерации. Правый берег выше, там затоплений почти нет. В том, что удар нанесла Украина, сомнений нет, зачем России бить по своим шлюзам? С военной точки зрения эта вода затопила наши минные поля и укрепления, находившиеся вдоль берега. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас появляется возможность провести десантную операцию по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и высадки десанта на правом берегу Днепра. Но это все возможно, если у нас в глубине нет второй линии обороны. Если она есть, у нас есть возможность отбить атаку», — объяснил он.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара была разрушена Каховская ГЭС. Город и близлежащие к нему населенные пункты затопило. Власти начали эвакуацию местных жителей. Российская и украинская сторона обвинили друг друга в атаке.

Ночью 5 июня Министерство обороны России сообщило, что Украина начала масштабное контрнаступление. В ведомстве заявили, что российские военные смогли его сорвать.

Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Киев перешел к наступательным действиям на некоторых направлениях.