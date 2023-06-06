Глава МВД России сообщил о приговоре члену ИГ за подготовку подрыва

Глава МВД: осужден член ИГ, готовивший подрыв транспортной инфраструктуры Ставрополя

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев сообщил, что сотрудники ФСБ и МВД предотвратили попытку подрыва на объекте транспортной инфраструктуры в Ставрополе, осужден член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил его. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев участвует в заседании объединенной коллегии МВД России и Республики Таджикистан, которое проводится в городе Гулистон (Республика Таджикистан).

По его словам, подельник осужденного члена ИГ скрывается в Сирии.

За 2022 год и первый квартал текущего года российская полиция установила свыше 270 лиц, скрывавшихся от правоохранительных органов Таджикистана.