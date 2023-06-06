Названы особенности использованного для атаки на Каховскую ГЭС оружия

Военный эксперт Кнутов: атаковавшая Каховскую ГЭС РСЗО «Ольха» обладает большой мощностью

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», которой могли атаковать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), обладает очень большой мощностью. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он назвал главные технические особенности этого оружия.

«Ольха» — это реактивная система залпового огня вроде наших «Торнадо». Ракеты достаточно мощные, удар носит разрушительную силу. Юрий Кнутов военный эксперт

«Это не HIMARS с точки зрения точности поражения, но по разрушительной силе это на порядок больше, чем непосредственно тот же самый HIMARS или другое оружие. Его нужно было запускать с небольшой дальности, чтобы обеспечить точность поражения. Шлюзы до этого и так были повреждены, а сейчас удар ракетами меньшей точности, но большей мощности привел к тому, что шлюзы не выдержали, поднялся уровень воды», — объяснил он.

Изготовитель систем «Ольха» — украинская компания «Артем». Их массовое производство началось в 2018 году.

Как рассказали представители экстренных служб, при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась «Ольха».

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что энергетический объект был разрушен в результате удара. Он заявил, что произошел теракт. В результате случившегося город затопило, жителей близлежащих населенных пунктов начали эвакуировать.

Российская сторона заявила, что за атакой стоит Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения и заявил, что в случившемся виновата Москва.