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14:06, 6 июня 2023Интернет и СМИ

В Белгородской области опровергли информацию о переполненных больницах

Глава Минздрава Белгородской области опроверг информацию о переполненных больницах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Информация о переполненных больницах и моргах в Белгородской области оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Наш Белгород» опубликовал сообщения, в которых говорится, что больницы и морги в Белгороде заполнены российскими военнослужащими. По данным канала, из-за потока раненых выписывают тех, кто может лечиться самостоятельно. Публикации сопровождаются фотографиями и видео, на которых запечатлены раненые и мешки с трупами.

При этом кадры из больниц, которые опубликованы в канале, в действительности были сделаны в госпитале на линии фронта в январе 2023 года, в ЛНР в мае 2022 года и на учениях по эвакуации раненых в Сирии в январе 2021 года.

Снимки из морга также не имеют отношения к Белгороду — кадры сделаны в армянской туберкулезной больнице в мае 2021 года и в морге областной больницы в Костроме в октябре 2020 года.

Главврач городской больницы №2 Белгорода 5 июня сообщал, что в лечебном учреждении в настоящее время находятся 32 местных жителя, пострадавших при обстреле. Больница работает в штатном режиме.

Информацию о переполненных больницах также опроверг министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. По его словам, сообщения, распространяемые в сети, являются фейком. «Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается», — заявил он и призвал доверять только официальным источникам.

Сообщения о переполненных больницах и моргах в Белгородской области не получили распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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