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18:43, 8 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали объявленного в розыск известного автохама

В Екатеринбурге задержали самого известного автохама Новоселова, объявленного в розыск

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали самого известного автохама Игоря Новоселова, скрывавшегося от полиции несколько месяцев. Об этом сообщает E1.RU.

Силовики столкнулись с Новоселовым в магазине в поселке Шиловка под Екатеринбургом, куда тот зашел за спиртным. Оттуда мужчину доставили в СИЗО.

Как пояснили в региональном управлении ФСИН, Новоселов был приговорен к году и трем месяцам лишения свободы условно за угрозу убийством. Однако от контроля уголовно-исполнительной инспекции он скрылся и 13 января был объявлен в розыск.

Новоселов прославился в городе в 2013 году после появления в интернете ролика «Ты кому сигналишь, дядя?». Мужчина во время дорожного конфликта проколол ножом шины легковушки оппонента. После он также не раз попадал в поле зрения правоохранителей за нападение на людей.

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    Илона Палей
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