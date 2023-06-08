В российском регионе задержали объявленного в розыск известного автохама

В Екатеринбурге задержали самого известного автохама Новоселова, объявленного в розыск

В Екатеринбурге задержали самого известного автохама Игоря Новоселова, скрывавшегося от полиции несколько месяцев. Об этом сообщает E1.RU.

Силовики столкнулись с Новоселовым в магазине в поселке Шиловка под Екатеринбургом, куда тот зашел за спиртным. Оттуда мужчину доставили в СИЗО.

Как пояснили в региональном управлении ФСИН, Новоселов был приговорен к году и трем месяцам лишения свободы условно за угрозу убийством. Однако от контроля уголовно-исполнительной инспекции он скрылся и 13 января был объявлен в розыск.

Новоселов прославился в городе в 2013 году после появления в интернете ролика «Ты кому сигналишь, дядя?». Мужчина во время дорожного конфликта проколол ножом шины легковушки оппонента. После он также не раз попадал в поле зрения правоохранителей за нападение на людей.