Британия уберет китайское оборудование для слежки с государственных объектов

Guardian: Лондон уберет китайское оборудование для слежки с государственных объектов

Власти Великобритании решили убрать с государственных объектов оборудование китайского производства, которое может использоваться Пекином для слежки. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что речь идет о камерах видеонаблюдения от компаний Hikvision и Dahua. В 2022 году правительство страны приказало ведомствам прекратить установку камер, связанных с Китаем, в важных зданиях. В кабмине также пообещали обнародовать график удаления подобного оборудования с секретных объектов.

Китай в ответ призвал Лондон прекратить политические манипуляции и обеспечить честную и справедливую среду для нормальной работы китайских компаний в стране. В китайском посольстве отметили, что Пекин всегда поощрял международные инвестиции со стороны китайских компаний.

Ранее Служба военной разведки и безопасности (MVID) Нидерландов обвинила Китай в шпионаже за космической программой страны. В ведомстве заявили, что Пекин предпринимал попытки приобрести военные космические технологии в обход экспортных ограничений.