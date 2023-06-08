Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 8 июня 2023Мир

Британия уберет китайское оборудование для слежки с государственных объектов

Guardian: Лондон уберет китайское оборудование для слежки с государственных объектов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Великобритании решили убрать с государственных объектов оборудование китайского производства, которое может использоваться Пекином для слежки. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что речь идет о камерах видеонаблюдения от компаний Hikvision и Dahua. В 2022 году правительство страны приказало ведомствам прекратить установку камер, связанных с Китаем, в важных зданиях. В кабмине также пообещали обнародовать график удаления подобного оборудования с секретных объектов.

Китай в ответ призвал Лондон прекратить политические манипуляции и обеспечить честную и справедливую среду для нормальной работы китайских компаний в стране. В китайском посольстве отметили, что Пекин всегда поощрял международные инвестиции со стороны китайских компаний.

Ранее Служба военной разведки и безопасности (MVID) Нидерландов обвинила Китай в шпионаже за космической программой страны. В ведомстве заявили, что Пекин предпринимал попытки приобрести военные космические технологии в обход экспортных ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Россия подняла истребители для атак по ВСУ в Запорожье
    Блогерша сделала тату с лицом Кайли Дженнер и подверглась критике в сети
    Директора фирмы осудят за дачу взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ
    Инсайдеры назвали новые сроки выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
    Американского актера задержали за участие в штурме Капитолия
    Стало известно о неготовности Запада дать гарантии безопасности Украине
    Британия уберет китайское оборудование для слежки с государственных объектов
    Россияне оформили автокредитов на рекордную сумму
    Президент Сербии допустил проведение досрочных выборов
    Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.