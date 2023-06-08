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15:16, 8 июня 2023Интернет и СМИ

Нехватку пресной воды в Крыму опровергли

Информация о забастовке крымчан из-за нехватки пресной воды оказалась фейком

Фото: Jonathan Chng / Unsplash

Появившаяся в сети информация о том, что крымчане устроили забастовку из-за нехватки пресной воды на полуострове, не соответствует действительности, власти полуострова также опровергли подобные сообщения.

Сообщение распространилось в ряде украинских Telegram-каналов. В частности, Telegram-канал «Офіс Правди» писал, что люди требуют предоставить им запасы воды в связи с образовавшимся после разрушения Каховской ГЭС дефицитом. Канал также опубликовал видео, на котором люди скандируют: «Дайте воду!»

На самом деле видео было снято в Геленджике в августе 2020 года. Жители города вышли на стихийный митинг с требованием прекратить принимать туристов из-за отсутствия воды в городе. Люди обратили внимание, что курорт не готов встречать туристов, так как они не могут отдыхать без воды. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, в частности, на канале _KsuSky_

Кроме того, на распространившихся кадрах отчетливо видно название пляжа — «Сады морей», он расположен в Геленджике, информация о нем в свободном доступе.

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Глава Крыма Сергей Аксенов 6 июня говорил, что питьевой воды в Крыму достаточно. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения. Питьевой воды более чем достаточно», — писал он в своем Telegram-канале. Позднее Аксенов уточнил, что вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет мелеть, сейчас «максимально» закачивается в наливные водохранилища полуострова

Последствия атаки на Каховскую ГЭС прокомментировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — заявил он.

Новость о забастовке крымчан из-за якобы нехватки пресной воды не получила распространения в СМИ, некоторые сразу выпускали опровержение — «Лента новостей Крыма» и «Новости Севастополя».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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