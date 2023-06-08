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07:37, 8 июня 2023Россия

Экс-губернатора Красноярского края Усса избрали сенатором

Депутаты Заксобрания Красноярского края наделили Александра Усса полномочиями сенатора
Александр Усс

Александр Усс. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от российского региона. Такое решение приняли депутаты Заксобрания края, передает РИА Новости.

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», — сообщил спикер заксобрания регион Алексей Додатко.

Усс покинул пост губернатора Красноярского края 20 апреля. Он заявил, что переходит на другую работу по предложению президента России Владимира Путина. Место Усса занял замминистра финансов Михаил Котюков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, допускал, что Усс может перейти в Совет Федерации, уточнив, что именно это кадровое предложение мог сделать Уссу глава государства. В свою очередь, источники в СМИ заявляли, что Усс может стать сенатором от Красноярского края — он, по сообщениям, должен был занять место парламентария Валерия Семенова.

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    Анастасия Шейкина
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