Стало известно о возможном назначении на новый пост экс-губернатора Усса

«Ведомости»: экс-губернатор Усс может стать сенатором от Красноярского края

Экс-губернатор Александр Усс может стать сенатором от Красноярского края — он займет место парламентария Валерия Семенова. Об этом сообщили источники «Ведомостей».

По информации двух собеседников, близких к руководству российского региона, сенатор Семенов займет должность вице-премьера региона, который также будет отвечать за работу его постоянного представительства в Москве.

Семенов, который может перейти на другую должность, представляет заксобрание Красноярского края с 2014 года, до этого он был депутатом заксобрания региона.

Усс покинул пост губернатора Красноярского края 20 апреля. Он заявил, что переходит на другую работу по предложению президента России Владимира Путина. Место Усса занял замминистра финансов Михаил Котюков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, допускал, что Усс может перейти в Совет Федерации, уточнив, что именно это кадровое предложение мог сделать Уссу глава государства.