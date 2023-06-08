Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:48, 8 июня 2023Интернет и СМИ

Российский тиктокер пожаловался на последствие популярности

Тиктокер Ynchq назвал минусом популярности внимание поклонников в неподходящие моменты

Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube

Российский тиктокер Ян Шаймухаметов, более известный под ником Ynchq, раскрыл главный минус популярности. В подкасте блогеру и музыканту Эльдару Джарахову, доступном на YouTube, он назвал негативной стороной узнаваемости внимание поклонников в неподходящие моменты.

«Бывает такое, что ты идешь в не очень хорошем настроении, у тебя был не очень хороший день и к тебе подходят люди и говорят: "О, бро, привет, это ты!", и начинают с тобой разговаривать, а ты не хочешь общаться», — пожаловался блогер на минус популярности. При этом он добавил, что всегда старается общаться и фотографироваться с поклонниками.

Тиктокер также рассказал, что одним из преимуществ популярности является то, что в заведениях ему всегда предоставляют стол, несмотря на полную бронь, так как узнают его. «Я прихожу в рестораны по факту и спрашиваю, есть ли свободные столики. А мне отвечают: "Для вас — да, есть"», — объяснил он.

Ранее российская юмористка Зоя Яровицына также рассказала, что из-за популярности ей стало сложнее гулять в одиночестве, так как незнакомцы часто подходят к ней и заводят с ней разговор. Она добавила, что стала надевать на прогулки кепку, чтобы ее было труднее узнать.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС
    Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях
    В России дети убежали со двора за секунды до падения дерева и попали на видео
    На крупнейшем видеоресурсе России показали уникальное шоу
    Россияне раскритиковали образ Ольги Бузовой в розовом платье
    На Украине аннулировали лицензии семи телеканалов
    Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100
    «У кого есть лодки, сами вывозят людей». Как спасают жителей из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС
    Подружка невесты прилетела на свадьбу без платья и была спасена авиакомпанией
    В ООН признали Израиль виновным в совершении военных преступлений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.