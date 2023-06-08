Российский тиктокер пожаловался на последствие популярности

Тиктокер Ynchq назвал минусом популярности внимание поклонников в неподходящие моменты

Российский тиктокер Ян Шаймухаметов, более известный под ником Ynchq, раскрыл главный минус популярности. В подкасте блогеру и музыканту Эльдару Джарахову, доступном на YouTube, он назвал негативной стороной узнаваемости внимание поклонников в неподходящие моменты.

«Бывает такое, что ты идешь в не очень хорошем настроении, у тебя был не очень хороший день и к тебе подходят люди и говорят: "О, бро, привет, это ты!", и начинают с тобой разговаривать, а ты не хочешь общаться», — пожаловался блогер на минус популярности. При этом он добавил, что всегда старается общаться и фотографироваться с поклонниками.

Тиктокер также рассказал, что одним из преимуществ популярности является то, что в заведениях ему всегда предоставляют стол, несмотря на полную бронь, так как узнают его. «Я прихожу в рестораны по факту и спрашиваю, есть ли свободные столики. А мне отвечают: "Для вас — да, есть"», — объяснил он.

Ранее российская юмористка Зоя Яровицына также рассказала, что из-за популярности ей стало сложнее гулять в одиночестве, так как незнакомцы часто подходят к ней и заводят с ней разговор. Она добавила, что стала надевать на прогулки кепку, чтобы ее было труднее узнать.