В России группу возвращавшихся из лагеря детей бросили на обочине

В Калужской области группу возвращавшихся из лагеря детей с вещами бросили на обочине

На участке автотрассы Калуга — Тула водитель автобуса бросил группу возвращавшихся из лагеря детей на обочине. О происшествии рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

Детей и разложенный рядом с проезжей частью багаж патрульный экипаж Госавтоинспекции обнаружил в районе населенного пункта Дугна. Сотрудники выяснили, что детей и сопровождавших их взрослых не устроил стиль езды водителя, нанятого для перевозки в Москву. В ответ на это мужчина высадил всех пассажиров и уехал.

Полицейские остались с детьми до приезда другого автобуса. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева. «Надо детально разобраться в этой ситуации», — заключил калужский губернатор.

Ранее в Калужской области перекрыли участок трассы М3. Этому предшествовало падение двух беспилотных летательных аппаратов. Из-за ЧП на дороге организовали пути объезда.

