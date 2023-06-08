Посол России обвинил США в поддержке Киева после атаки на Каховскую ГЭС

Посол России Антонов: террористические деяния Украины будут поощряться США

Террористические деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию Вашингтона на атаку на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), передает РИА Новости.

По словам дипломата, западные покровители Украины никогда не критикуют Киев, «все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются».

Антонов заверил, что дальнейшие террористические действия Украины получат поддержку со стороны Вашингтона.

Посол России назвал действия американского руководства образцом «непродуманной, ущербной позиции», которая влечет за собой серьезные потрясения по всему миру.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.