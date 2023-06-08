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07:18, 8 июня 2023Силовые структуры

Задержанный в ДНР украинский шпион раскаялся и заплакал

УФСБ: задержанный в ДНР украинский шпион расплакался после признания в работе на Киев

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Задержанный в Донецкой народной республике (ДНР) украинский шпион заявил, что раскаивается в передаче информации киевским спецслужбам. В процессе признания мужчина расплакался, следует из кадров его показаний, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Михаил Михайленко рассказал, что с 2014 по 2016 год служил в Народной милиции ДНР в должности подполковника. В начале 2016 года из-за угроз в адрес семьи выехал на украинскую территорию. В 2017 году Михайленко задержали сотрудники СБУ за экономические преступления. В киевском СИЗО его первый раз пытались вербовать офицеры контрразведки СБУ. По словам задержанного, тогда он отказался.

В 2018 году мужчину перевели на домашний арест. За помощь в своем деле Михаил Михайленко начал сотрудничать со Службой внешней разведки Украины (СВРУ). А с с начала спецоперации его готовили для переброски в ДНР. Она, по словам задержанного, произошла 30 апреля. За это Михайленко получил пять тысяч долларов. Из Киева он приехал в Польшу, оттуда добрался до Белоруссии, потом до Москвы, и дальше автобусом до ДНР. Там его задержали сотрудники УФСБ.

«Для того, чтобы я выехал сюда, я должен был проживать в городе Волноваха, ездить по территории ДНР и собирать информацию о наличии и дислокации российских войск и подразделений и их вооружении», — объяснил на камеру Михайленко.

Только после ареста украинский шпион оценил тяжесть своих поступков. По его словам, он раскаялся в содеянном и призвал граждан не «вестись на сладкие обещания иностранных разведок».

«Я глубоко и сильно раскаиваюсь и прошу прощения у всего общества, я прошу прощения у своих родственников, своих близких, которым я доставил эту неприятность», — произнес Михайленко эти слова и заплакал.

Ранее сообщалось о задержании Михаила Михайленко, который с 2018 года за денежное вознаграждение собирал для СВРУ информацию о силовиках ДНР. После начала российской спецоперации о местах дислокации и передвижения Вооруженных сил России.

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