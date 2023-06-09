В российском регионе при обстрелах ВСУ пострадали три человека

Губернатор Гладков: в Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали за ночь в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в ночь с 8 на 9 июня над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). В результате есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном. Как уточнил глава региона, разрушения есть и в Шебекино.

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — подчеркнул Гладков.

Ранее российские системы ПВО сбили две воздушные цели над Белгородом. Продолжается подворовой обход на территории населенных пунктов области.