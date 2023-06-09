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16:52, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Российским детям поступили фейковые сообщения об отказе родителей от них

Минобразования Оренбуржья: изъятие детей из семьи не производится по сообщению в WhatsApp

Фото: Idzard Schiphof / Unsplash

7 июня в редакцию издания «Урал56.ру» обратилась жительница Оренбургской области с утверждением, что ее ребенку с неизвестного номера поступило сообщение в мессенджере WhatsApp, в котором неизвестный представился сотрудником службы опеки Оренбургской области и посоветовал ему начать собирать вещи, поскольку родители якобы отказались от него.

В этом же материале сообщается, что женщина объяснила ребенку, что сообщение является фейком. Журналисты издания в свою очередь обратились за комментарием в Министерство образования региона. Там заявили, что распространяемая в мессенджерах информация не соответствует действительности.

«Принятие решения об изъятии детей — это сложный процесс, крайняя мера и не предполагает информирования через мессенджеры», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также призвали сохранять спокойствие и передать сведения об авторе сообщений в правоохранительные органы.

«Напомните еще раз детям о том, что такое "фейки" и информационные вбросы. Расскажите, что не нужно ввязываться в диалог с незнакомцем, а необходимо сразу рассказать об этом родителям или другому человеку, которому ребенок доверяет», — заключили в пресс-службе.

Журналисты также попытались позвонить по номеру, с которого пришло это сообщение, но абонент оказался недоступен.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ. По этой теме обнаружено несколько материалов, но там указывается, что информация является фейком.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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