Российским детям поступили фейковые сообщения об отказе родителей от них

Минобразования Оренбуржья: изъятие детей из семьи не производится по сообщению в WhatsApp

7 июня в редакцию издания «Урал56.ру» обратилась жительница Оренбургской области с утверждением, что ее ребенку с неизвестного номера поступило сообщение в мессенджере WhatsApp, в котором неизвестный представился сотрудником службы опеки Оренбургской области и посоветовал ему начать собирать вещи, поскольку родители якобы отказались от него.

В этом же материале сообщается, что женщина объяснила ребенку, что сообщение является фейком. Журналисты издания в свою очередь обратились за комментарием в Министерство образования региона. Там заявили, что распространяемая в мессенджерах информация не соответствует действительности.

«Принятие решения об изъятии детей — это сложный процесс, крайняя мера и не предполагает информирования через мессенджеры», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также призвали сохранять спокойствие и передать сведения об авторе сообщений в правоохранительные органы.

«Напомните еще раз детям о том, что такое "фейки" и информационные вбросы. Расскажите, что не нужно ввязываться в диалог с незнакомцем, а необходимо сразу рассказать об этом родителям или другому человеку, которому ребенок доверяет», — заключили в пресс-службе.

Журналисты также попытались позвонить по номеру, с которого пришло это сообщение, но абонент оказался недоступен.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ. По этой теме обнаружено несколько материалов, но там указывается, что информация является фейком.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»