Леонид Агутин исполнит свои хиты в рамках музыкального фестиваля «Дикая Мята»

Стала известна программа музыкального фестиваля «Дикая Мята», который пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках мероприятия состоится более ста концертов, гости фестиваля смогут посетить шесть концертных зон, а также секретные выступления в клубе «Дикой Мяты». Шоу пройдут на трех основных фестивальных сценах.

На сцене Sirena выступит самая юная группа фестиваля «ZEЧипсы», а также Леонид Агутин, «Ермак!», Lumen и другие артисты. На второй сцене под названием Titana гостей фестиваля будут ждать выступления исполнительницы Polnaluybvi, группы Spokan Girls, а также мистическое шоу певицы Sati Ethnica и концерты других артистов.

На третьей сцене «Веранда» выступят группы «Мэнсон Флетчер», Gilead, «Ткани», а также «Безобидный тип», Neklukva и другие. Коллектив The Hatters в этом году выступит на открытии клуба «Дикой Мяты», построенного прямо на фестивальном поле.

Помимо концертов, гостей фестиваля будут ждать и другие виды активностей: курсы лекций, поездки на воздушном шаре и соревнования в пляжном футболе и волейболе. В этом году на фестивальном поле заработает бассейн для взрослых и детей, а также в одной из зон можно будет зарегистрировать брак или отметить свадьбу.

На территории проведения «Дикой Мяты» будет работать фудкорт, а также новая оборудованная парковка на пять тысяч мест.

Стоимость билетов на фестиваль варьируется от 1250 до 7000 рублей. С 16 июня цены будут повышены. Узнать более подробную информацию о фестивале, а также приобрести билет можно на сайте мероприятия.

