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01:08, 9 июня 2023Мир

Нидерланды помогут Украине в борьбе с последствиями наводнения

Нидерланды отправят Украине помощь для борьбы с последствиями наводнения на 500 тысяч евро

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нидерланды выразили готовность помочь Украине преодолеть последствия наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и сообщили о намерении отправить Киеву помощь, а также спасательное оборудование общей стоимостью более 500 тысяч евро, передает ТАСС.

«На данный момент речь идет примерно о 20 лодках, более чем 15 насосах, более чем 180 спасательных жилетах и более чем 50 болотных сапогах», — сказано в сообщении. Также Киеву планируют передать не менее 12 спасательных лодок.

Уточняется, что гуманитарную помощь собираются отправить в кратчайшие сроки, а в настоящее время власти двух стран обсуждают пути доставки всего необходимого. Также Амстердам пообещал найти возможность оказать пострадавшим от наводнения районам Украины больше помощи.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что на сегодняшний день в условиях продолжающихся военных действий между Россией и Украиной полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции не представляется возможным.

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    Марина Совина
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