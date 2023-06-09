Популярный дворец бракосочетаний открылся после ремонта в Москве

Вице-мэр Ракова: в Москве после ремонта открылся Шипиловский Дворец бракосочетания

В Москве после ремонта открылся популярный у москвичей Шипиловский Дворец бракосочетания. Первые торжественные церемонии в новых интерьерах дворца уже прошли для более чем ста пар, сообщила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Продолжаем обновлять столичные Дворцы бракосочетания в соответствии с современными требованиями и тенденциями. После ремонта открыли один из крупнейших в Москве Дворцов – Шипиловский. Его торжественные зоны получили совершенно новое обличие. Мы постарались сделать все возможное, чтобы дворец соответствовал статусу такого важного дня, как свадьба. Первые церемонии бракосочетания во дворце уже прошли для более 100 пар. Заключить брак в Шипиловском смогут все желающие независимо от места проживания, в год он сможет принять более 5 тысяч пар Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Шипиловский Дворец бракосочетания размещен в отдельном здании, которое изначально было спроектировано и построено для органа ЗАГС. Оно удобно расположено рядом с метро и с музеем-заповедником «Царицыно», там есть отдельная парковка для посетителей и комфортная зона для маломобильных людей. Интерьер зала торжественных церемоний дворца выполнен в светлых тонах с яркими мраморными акцентами, а также легким точечным золотым дополнением с подсветкой на колоннах, отметили в соцкомплексе правительства Москвы.

В торжественной зоне дворца бракосочетания полностью заменили напольное покрытие и мебель. Высококачественные дизайнерские предметы мебели выполнены в стиле ар-деко, а систему навигации выполнили в соответствии с фирменным стилем Управления ЗАГС Москвы.

Во время ремонта были обновлены гостиные комнаты, где можно комфортно подготовиться к церемонии и провести фотосессию. Кроме того, в здании работают специальные фотозоны.

Шипиловский Дворец бракосочетания также принимает заявления и проводит торжественные церемонии заключения брака на выездных площадках — «Дом торжеств «Сафиса», «Пассажирский теплоход Флотилии «Рэдиссон Ройал», «Оперный дом музея-заповедника «Царицыно». Выбрать понравившуюся площадку можно на сайте спецпроекта Новые адреса счастья».

В 2022 году 60 процентов молодоженов столицы предпочитали проводить торжественные церемонии регистрации брака именно во дворцах бракосочетания, поэтому их число в 2023 году увеличилось до девяти. В 2021 года после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4. К 105-летию органов ЗАГС в Москве открылся новый Дворец бракосочетания Южное Бутово. Также после ремонта для молодоженов доступен Кутузовский Дворец бракосочетания.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворце бракосочетания, центрах госуслуг «Мои Документы», а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

