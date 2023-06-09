Хадид и Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за совместного ужина

Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за ужина в Лондоне

Американскую модель Джиджи Хадид и голливудского актера Леонардо Ди Каприо, которых ранее заподозрили в романе, вновь заметили вместе на публике. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

28-летнюю манекенщицу и 48-летнюю кинозвезду сфотографировали на ужине в ресторане Chiltern Firehouse в Лондоне. Известно, что пара второй раз за неделю ужинала в заведении вместе с отцом и мачехой актера — Джорджем Ди Каприо и Пегги Фаррар.

При этом совместных снимков Хадид и актера журналисты не опубликовали. Однако отмечается, что они с разницей в несколько минут прибыли в упомянутый ресторан по отдельности. Представители знаменитостей, а также сами Хадид и Ди Каприо пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе.

Предположения, что актер начал встречаться с моделью Джиджи Хадид, впервые появились 14 сентября 2022 года. В тот день в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.