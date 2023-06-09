Европейский депутат обвинил главу МИД Германии в обречении украинцев на смерть

Депутат Европарламента Уоллес: глава МИД Германии Бербок обрекает украинцев на смерть

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в том, что она своими призывами «обрекает украинцев на смерть». Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.

«Кто-то должен объяснить Бербок, что гораздо лучше помогать кормить свой народ, чем посылать оружие на войну, обрекая на смерть столько менее привилегированных украинцев, и все это для того, чтобы облегчить США и НАТО опосредованную войну, которая служит только элите...» — высказался европейский депутат.

Так он прокомментировал сообщение о визите главы МИД ФРГ в Бразилию, где она призвала латиноамериканскую страну усилить демократическое сотрудничество.

Ранее Бербок пожаловалась на незнание места Украины на карте за пределами Европы во время визита в Бразилию. «Я могу понять, что угроза от этой войны у вас здесь, в Латинской Америке, воспринимается иначе, чем у нас в Европе. Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А еще: "Где, собственно, находится Украина?"» — посетовала дипломат.

