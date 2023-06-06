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18:14, 6 июня 2023Мир

Бербок пожаловалась на незнание места Украины на карте за пределами Европы

Глава МИД ФРГ Бербок пожаловалась на незнание места Украины на карте за пределами Европы

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Обыватели и даже высшие дипломатические чины за пределами Европы не знают о месте Украины на карте мира. На это во время визита в Бразилию пожаловалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.

«Я могу понять, что угроза от этой войны у вас здесь, в Латинской Америке, воспринимается иначе, чем у нас в Европе. Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А еще: "Где, собственно, находится Украина?"» — посетовала дипломат.

Бербок объяснила незнание обывателей тем, что люди за пределами европейского континента не питают особый интерес к проблематике украинского кризиса, ведь они «больше интересуются изменением цен в супермаркетах, чем событиями в стране в тысячах километров от них».

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине является удачным шансом для расширения ЕС до границ Европы за счет украинской территории. «Перед нами открылся исторический шанс: Украина получит суверенитет и свободу, Польша — безопасность на своих границах, а Европа — столетия мира без угрозы российского империализма. Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы», — объяснил он.

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    Глеб БажуткинДмитрий Сотак
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