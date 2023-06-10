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16:17, 11 июня 2023Моя страна

В Иволгинском дацане высадили сотни цветов

В Иволгинском дацане в Бурятии высадили более 500 цветов в священный буддийский месяц

Фото: страница «Буддийская Традиционная Сангха России.» во «ВКонтакте»

На территории Иволгинского дацана в Бурятии по случаю священного буддийского месяца высадили сотни цветов. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на Буддийскую традиционную Сангху России.

Как отмечается, растениями украсили территорию перед Дворцом Пандито Хамбо ламы Этигилова. Участие в акции приняли сотрудники «Буркоопсоюза». Цветы для клумб заказали заранее в питомнике.

«Наш бухгалтер разрабатывает композицию, отбирает какие цветы должны быть на клумбах, какого цвета и сорта. Мы привозим более пятисот саженцев», — рассказала председатель совета «Буркоопсоюза» Долгор Норбоева.

В свою очередь Ширээтэ Лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков отметил, что ежегодно присоединиться к благоустройству территории дацан хотят все больше предприятий и организаций республики.

В конце мая сообщалось, что неподалеку от побережья озера Байкал в Бурятии высадили несколько сотен саженцев сосны. Посадки прошли в рамках акции «Сад Памяти».

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    Варвара Кошечкина
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