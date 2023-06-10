Президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины

Президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов.

Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь Владимир Путин президент России

Глава государства указал на мужество и героизм российских военных, а также на грамотное управлений войсками со стороны командования. Также российский лидер отметил высокую эффективность отечественных вооружений.

Путин добавил, что все предпринятые попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, однако Киев сохраняет наступательный потенциал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

Газета The Washington Post 8 июня утверждала, что Киев начал контрнаступление, ВСУ активизировали атаки на юго-востоке страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

Позднее командующий группировкой Вооруженных сил страны на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что Путину было доложено о ситуации на запорожском направлении, и добавил, что ВСУ не удалось достичь внезапности своим наступлением на данном направлении.

Путин назвал потери ВСУ впечатляющими

Президент России заявил, что в последние дни Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые превышают «классический» показатель.

Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют Владимир Путин президент России

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери ВСУ в ходе контрнаступления и пообещал, что США и их союзники продолжат оказывать всю необходимую помощь Киеву.

Российское руководство будет исходить из реалий на поле боя

Путин подчеркнул, что российское военное руководство оценивает ситуацию с наступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя.

Глава государства также обратил внимание на то, что российский оборонно-промышленный комплекс способен выполнить все поставленные задачи и наращивает производство современного оружия.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ход спецоперации на Украине. Он отметил, что ситуация в зоне боевых действий меняется постоянно. Поэтому он предположил, что цели российских военных будут скорректированы.

В основе нынешней ситуации на Украине лежат события прошлых лет

Путин полагает, что в основе нынешней ситуации на Украине лежат события прошлых лет. Он возложил ответственность за происходящее на киевские власти.

Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот Владимир Путин президент России

24 февраля 2022 года Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

