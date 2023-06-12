Киев понадеялся на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины

Кулеба заявил о надежде Киева на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения нужд страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев сейчас работает над организацией международного мероприятия, «которое должно дать импульс созданию альянса оборонных индустрий, частью которого будет Украина». По его мнению, это позволит решить вопросы регулярности поставок вооружения украинским войскам и интеграции оборонной промышленности Украины в западную оборонную отрасль.

«Страна несколько месяцев тому начала говорить с партнерами, что мы без развертывания новых мощностей оборонной индустрии, без создания четких альянсов, когда Украина будет интегрирована в оборонную промышленность Запада, мы не обеспечим стабильность поставок для потребность ВСУ», — сказал министр в эфире всеукраинского марафона.

В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация разрабатывает многолетний пакет поддержки с солидным финансированием для восстановления безопасности и помощи Украине отказаться от советского оружия для перехода на полную операционную совместимость с альянсом. Генсек также указывал, что все союзники согласны с будущим присоединением Украины к альянсу.