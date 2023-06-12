Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 12 июня 2023Мир

Самое высокое здание в мире окрасили в цвета флага России

Башню Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета российского флага

Cамое высокое здание в мире — башню Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) — окрасили в цвета российского флага в честь Дня России. Видео опубликовано на странице небоскреба в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В подписи к видео говорится о богатой истории России, ее яркой культуре и выдающихся достижениях россиян.

В 2021 году к 60-летию со дня первого полета человека в космос на фасаде Бурдж-Халифы спроецировали портрет советского космонавта Юрия Гагарина. Акция продлилась около трех минут.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard
    Самое высокое здание в мире окрасили в цвета флага России
    Стало известно о попытках Киева разрушить Каховскую ГЭС на протяжении года
    В Нидерландах пожаловались на невозможность заморозить активы россиян
    В центре Москвы загорелось здание
    Карпин раскритиковал работу арбитров РПЛ в сезоне-2022/2023
    Рогов сообщил о переходе российских военных в контратаку
    Fox потребовал от экс-ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter
    В Нидерландах назвали вероятные сроки обучения пилотов ВСУ полетам на F-16
    Столкновение двух танкеров на Лене сняли на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.