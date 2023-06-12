Самое высокое здание в мире окрасили в цвета флага России

Башню Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета российского флага

Cамое высокое здание в мире — башню Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) — окрасили в цвета российского флага в честь Дня России. Видео опубликовано на странице небоскреба в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В подписи к видео говорится о богатой истории России, ее яркой культуре и выдающихся достижениях россиян.

В 2021 году к 60-летию со дня первого полета человека в космос на фасаде Бурдж-Халифы спроецировали портрет советского космонавта Юрия Гагарина. Акция продлилась около трех минут.