Владимир Путин поздравил граждан с Днем России и рассказал о неразрывности истории

День России символизирует неразрывность многовековой истории страны, а также величие и славу Отечества. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения Государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле, пишет ТАСС.

Поздравляя граждан с праздником, глава государства подчеркнул, что в основе российской государственности лежат ее люди и вера.

«Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере: вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию», — описал Путин жителей России.

Он добавил, что историческое наследие страны священно для граждан, которые остаются верны ее традициям, несмотря ни на что.

«Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас», — резюмировал президент.

Ранее жителей России с праздником поздравил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он опубликовал изображение с триколором, развевающимся над центральной площадью в Киеве.