Жена Бибера раскрыла свой необычный способ борьбы с тревожностью

Модель Хейли Бибер начала на полминуты нырять в холодную воду для борьбы с тревожностью

26-летняя американская модель, жена певца Джастина Бибера Хейли Бибер раскрыла свой необычный способ борьбы с тревожностью. На соответствующий ролик звезды в TikTok обратило внимание издание People.

По словам Бибер, она начала нырять в холодную воду на полминуты после пережитого стресса — за последние полтора года она перенесла микроинсульт и обнаружила у себя кисту яичника. Модель погружается в ледяную воду в бассейне по плечи и старается сохранять ровное дыхание, чтобы адаптироваться к температуре воды. В конце погружения она ныряет под воду с головой и только потом выходит из бассейна.

Известно, что аналогичную практику ввели в свой режим актеры Джош Бролин и Зак Эфрон. Певица Леди Гага, в свою очередь, признавалась, что перед выступлениями по пять-десять минут плавает в ледяной воде.

Ранее лицензированные диетологи Мадлен Ларуш и Меган Гилберт перечислили три группы продуктов, повышающие уровень тревожности и усиливающие симптомы депрессии, и подсказали полезные альтернативы им. Ларуш предупредила, что одним из продуктов, способных спровоцировать чрезмерное беспокойство, являются кофе и содержащие кофеин напитки.