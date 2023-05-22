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22:18, 22 мая 2023Забота о себе

Названы повышающие уровень тревожности группы продуктов и альтернативы им

The Sun: диетологи предупредили, что кофе и фастфуд могут повысить уровень тревожности

Фото: Gian Cescon / Unsplash

Лицензированные диетологи Мадлен Ларуш и Меган Гилберт перечислили три группы продуктов, повышающие уровень тревожности и усиливающие симптомы депрессии, и подсказали полезные альтернативы им. Их слова цитирует издание The Sun.

Ларуш предупредила, что одним из продуктов, способных спровоцировать чрезмерное беспокойство, являются кофе и содержащие кофеин напитки. Объясняется это тем, что кофеин — сильный стимулятор, который не только заряжает энергией, но и «подпитывает» беспокойство человека, а также вызывает учащенное сердцебиение и потливость.

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Еще одной опасной для ментального здоровья группой продуктов диетолог Гилберт назвала фастфуд. По ее словам, обработанная еда и еда быстрого приготовления содержит очень мало питательных веществ и при этом провоцирует развитие воспаления в организме, что негативно сказывается на работе мозга. Фастфуд может усилить симптомы депрессии и повысить тревожность на 70 процентов, заверила специалистка.

Последним продуктом-провокатором беспокойства диетологи посчитали алкоголь. По их мнению, злоупотребление спиртными напитками может нарушать выработку важных для психического здоровья химических веществ в мозге.

Для сохранения душевного спокойствия Гилберт рекомендовала заменить кофе и алкоголь на зеленый чай и вместо фастфуда есть больше жирной рыбы, молочных продуктов, включая йогурт и кефир, черники и тыквенных семечек.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила пожилых россиян об опасности сосисок. По ее мнению, этот продукт способен негативно влиять на печень и поджелудочную железу.

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Наталья Обрядина
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