Российскую навигационную систему обвинили в проблемах с автоматизацией

Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении транспорта к ГЛОНАСС

Автобусные перевозчики обвинили оператора «Глобальной навигационной спутниковой системы» («ЭРА-ГЛОНАСС») в срыве сроков подключения к ней транспортных средств. Из-за отсутствия спутниковой навигации автобусы могут арестовывать и отправлять на штрафстоянку. С соответствующей жалобой ассоциация «Авторесурс» обратилась к президенту Союза транспортников России и депутату Госдумы Виталию Ефимову, сообщают «Известия».

Президент «Авторесурса» Андрей Жильцов пожаловался, что при заключении договоров региональные представители ГЛОНАСС обещают подключить транспорт в течение трех-пяти дней, но в действительности процедура может занимать два-три месяца. Коммерческий директор компании «НИСА» (один из авторизованных агентов ГЛОНАСС) Роман Тарасов предположил, что задержки происходят из-за «неорганизованности, нехватки кадров и их высокой текучки» в центральном офисе оператора в Москве. Он добавил, что в компании не налажены процессы автоматизации, и «весь вал документов и заявок обрабатывается вручную».

Представитель нижегородского перевозчика «Авто-респект НН» Сергей Федотов заявил, что срыв сроков подключения к системе «ГЛОНАСС» доставляет много неудобств, так как отсутствие аппаратуры спутниковой навигации квалифицируется Ространснадзором как грубое нарушение. Из-за него транспортная компания «вообще может лишиться лицензии на перевозку». Он добавил, что компания уже несет миллионные убытки из-за простоев взятых в лизинг автобусов.

В ГЛОНАСС наличие проблем отрицают. В пресс-службе компании сообщили, что по итогам мая каждый этап подключения в среднем занимал не более суток, в совокупности же установка происходила за два-три дня. Там уточнили, что перевозчики, которые «корректно вносят все данные, правильно настраивают и устанавливают аппаратуру спутниковой навигации в соответствии с требованиями постановления правительства», с проблемами не сталкиваются.

В Минтрансе «Известиям» заявили, что планируют прописать в законе допустимые сроки подключения к системе в 30 рабочих дней с момента обращения, чтобы собственники транспорта могли избежать наказания. Когда именно будут внесены поправки, в ведомстве не сообщили.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — система экстренного реагирования при авариях. Она передает оперативным службам координаты транспортного средства в случае, если оно попало в аварию. Также ГЛОНАСС выполняет мониторинг пассажирского транспорта. Данные о передвижении автобусов и другого пассажирского транспорта передают в Росздравнадзор. По состоянию на апрель к «ГЛОНАСС» было подключено более 140 тысяч транспортных средств, сообщает РБК.