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18:04, 14 июня 2023Бывший СССР

Балицкий рассказал о наличии у Запорожской АЭС своих артезианских скважин

Балицкий заявил, что работу Запорожской АЭС можно обеспечить за счет артезианских скважин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о наличии у Запорожской атомной электростанции (АЭС) своих артезианских скважин. Заявление политика передает телеканал «Звезда».

Он сообщил, что Запорожская АЭС работает в полуштатном режиме и не выдает электричество на рабочие подстанции, однако это не связано с падением уровня воды.

По словам Балицкого, даже если уровень воды в реке Днепр упадет ниже 10 метров, сейчас он находится на уровне 11,34 метра, работа станции будет обеспечена за счет своих артезианских скважин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские власти могут устроить новую провокацию против Запорожской АЭС на фоне неудачных попыток наступления.

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    Алевтина Запольская
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