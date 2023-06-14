Балицкий рассказал о наличии у Запорожской АЭС своих артезианских скважин

Балицкий заявил, что работу Запорожской АЭС можно обеспечить за счет артезианских скважин

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о наличии у Запорожской атомной электростанции (АЭС) своих артезианских скважин. Заявление политика передает телеканал «Звезда».

Он сообщил, что Запорожская АЭС работает в полуштатном режиме и не выдает электричество на рабочие подстанции, однако это не связано с падением уровня воды.

По словам Балицкого, даже если уровень воды в реке Днепр упадет ниже 10 метров, сейчас он находится на уровне 11,34 метра, работа станции будет обеспечена за счет своих артезианских скважин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские власти могут устроить новую провокацию против Запорожской АЭС на фоне неудачных попыток наступления.