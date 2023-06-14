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15:59, 14 июня 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об «аренде Крыма»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Крым не может быть никем арендован

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы договоренностях между Москвой и Киевом об «аренде Крыма». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что на российско-украинских переговорах весной 2022 года в Стамбуле это не обсуждалось, подчеркнув, что Крым является российским регионом, который «не может быть никем арендован».

Ранее Лукашенко сообщал, что проект соглашения о прекращении боевых действий, обсуждавшийся российской и украинской делегациями в Стамбуле, включал в себя договоренности по Крыму и Донбассу. «Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке», — уточнил он. При этом глава республики указал на невозможность реализации таких договоренностей в настоящее время.

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    Алевтина Запольская
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