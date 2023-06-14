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21:53, 14 июня 2023Россия

Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейковые данные

Дипломат Заболоцкая: Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейковые данные
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Pixabay

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая рассказала, что украинская сторона по иску против РФ в Международном суде в Гааге опиралась на фейковые данные из сети, не приводя никаких доказательств, сообщает РИА Новости.

«Украина никогда в этом суде никаких реальных доказательств не предъявляла. Они всегда полагались на какие-то громкие слова, общие заявления; заявления в прессе и материалы из интернета», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что такие материалы являются фейковыми и не имеют никакой доказательной силы. По мнению Заболоцкой, Киев рассчитывает использовать политический момент для того, чтобы выиграть судебный процесс.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области возложили на Киев ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Украина, в свою очередь, обвинила в разрушении ГЭС Россию, сопровождая фейки фотографиями проведения плановых сбросов воды.

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    Марина Совина
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