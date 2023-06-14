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01:33, 14 июня 2023Экономика

Казахстан на месяц запретил импорт российского авиатоплива

Казахстан запретил импорт российского керосина и авиатоплива с 14 июня по 14 июля

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Казахстанская железная дорога (КТЖ) ввела месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции республики. Об этом пишет РБК со ссылкой на факсограмму дирекции совета по железнодорожному транспорту стран—членов СНГ (ЦСЖТ).

Запрет на перевозку будет действовать с 14 июня по 14 июля, он вводится по обращению КТЖ от 8 июня. Других подробностей в документе не приводится.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные источников в отрасли и поставщика данных Refinitiv сообщило, что Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года.

В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что для увеличения поставок нефти в обход России через Азербайджан казахстанскую государственную судоходную компанию «Казмортрансфлот» собирается купить два нефтеналивных танкера дедвейтом по восемь тысяч тонн.

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    Марина Совина
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