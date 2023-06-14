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14:46, 14 июня 2023Культура

Продюсер «Аватара» высказался о переносе новых фильмов

Продюсер фильмов «Аватар» Джон Ландау прокомментировал решение о переносе новых фильмов

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Продюсер фильмов «Аватар» Джон Ландау отреагировал на решение Disney перенести дату выхода новых фильмов франшизы на год. Об этом он написал в своем Twitter.

Ландау отметил, что каждый фильм кинофраншизы является «захватывающей, но титанической работой». «Она требует времени, чтобы достичь того уровня качества, к которому мы, кинематографисты, стремимся и которого ждут зрители. Команда усердно работает и не может дождаться, когда зрители вернутся на Пандору в декабре 2025 года», — сказал он.

Ранее компания Disney выпустила обновленный график выхода своих фильмов на ближайшие несколько лет. Тогда же стало известно, что в 2026 году выйдут сразу две части «Звездных войн». При этом между третьей, четвертой и пятой частями «Аватара» планируются большие промежутки. Выход «Аватара 3» запланирован на 19 декабря 2025 года, «Аватара 4» — на 21 декабря 2029-го, а «Аватара 5» — 19 декабря 2031-го.

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    Варвара Кошечкина
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