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04:06, 14 июня 2023Культура

Disney уточнила график выхода «Дэдпула 3» и новых «Мстителей»

Компания Disney уточнила график выхода «Дэдпула 3», новых «Мстителей» и «Звездных войн»

Кадр: фильм «Дэдпул 2»

Компания Disney выпустила обновленный график выход своих фильмов на ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Variety.

Стало известно, что в 2026 году выйдут сразу две части «Звездных войн», при этом между третьей, четвертой и пятой частью «Аватара» планируются большие промежутки. Так, выход «Аватара 3» запланирован на 19 декабря 2025, «Аватара 4» — на 21 декабря 2029, «Аватара 5» — 19 декабря 2031.

Также, согласно графику, премьера фильма «Мстители: Секретные войны» ожидается 7 мая 2027 года.

Некоторые кинокартины выйдут раньше запланированного срока. Так, выход «Дэдпула 3» был сдвинут на 3 мая 2024 года (ранее был намечен на 8 ноября).

Ранее сообщалось, что американская студия Walt Disney Co. потеряла 4 миллиона подписчиков стриминговой сервиса за второй финансовый квартал 2023 года. В результате оттока пользователей, количество подписчиков сократилось с 161,8 до 157,8 миллиона человек.

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    Марина Совина
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